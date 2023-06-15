Путин поздравил Си Цзиньпина с юбилеем

Президент России назвал председателя КНР большим другом и пожелал ему благополучия и успехов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину поздравление по случаю 70-летнего юбилея, отметив впечатляющие успехи Китая под его руководством и укрепление позиций Пекина на международной арене.

"Искренне желаю вам, дорогой друг, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - говорится в послании российского лидера, опубликованном на сайте Кремля.

"Под вашим руководством Китайская Народная Республика добилась впечатляющих успехов: уверенный рост демонстрирует национальная экономика, повышается благосостояние граждан, укрепляются позиции Пекина на мировой арене, - указывается в поздравлении Путина Си Цзиньпину. - Переизбрание генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателем КНР подтвердили ваш высокий политический авторитет, а также широкую поддержку проводимого вами курса".

"Трудно переоценить усилия, которые вы уже много лет прилагаете для упрочения отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими странами. Ваш мартовский государственный визит в Россию придал мощный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества на ключевых направлениях", - отметил Путин.

Он подчеркнул, что рассчитывает на продолжение "конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня на благо народов России и Китая".

Отношения лидеров

Путин в одном из интервью охарактеризовал председателя КНР как душевного человека, с которым не только интересно обсудить мировые проблемы, но и можно разделить личные праздники. В 2013 году в свой день рождения, 7 октября, президент РФ был на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на острове Бали. Си Цзиньпин тогда подарил российскому лидеру торт, впоследствии Путин рассказывал, что по окончании работы "предложил китайским друзьям поднять по рюмке водки".

Председатель КНР называл Путина своим самым близким и надежным другом среди иностранных коллег, подчеркивал, что дорожит такой дружбой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что на 66-й день рождения председателя КНР Путин преподнес ему российское мороженое - известно, что Си Цзиньпин любит такое лакомство.

В предыдущий раз лидеры лично виделись в марте этого года в ходе визита Си Цзиньпина в Москву. Состоялись обстоятельные и открытые для СМИ переговоры. Позднее Путин рассказывал, что неформальная часть встречи прошла в его служебной квартире в Кремле.

Си Цзиньпин в должности председателя КНР приезжал в Россию девять раз, в том числе для участия в саммите Группы двадцати в Санкт-Петербурге в 2013 году, на открытие XXII Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, на торжества в Москве по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2015 году.

Путин после переизбрания на третий президентский срок в 2012 году совершил в Китай 11 визитов, последний из них состоялся в феврале 2022 года.

С начала пандемии лидеры поддерживают контакты по видео-конференц-связи и созваниваются по телефону.