15 июня, 06:04,
обновлено 15 июня, 06:25

Рябков: РФ исходит из того, что ЮАР обеспечит "иммунитет" Путину во время саммита БРИКС

Александр Щербак/ ТАСС
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Александр Щербак/ ТАСС

Замглавы МИД РФ назвал "юридически ничтожным, провокационным и категорически неприемлемым" ордер Международного уголовного суда

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россия исходит из того, что Южно-Африканская Республика обеспечит юрисдикционный иммунитет президенту РФ Владимиру Путину во время саммита БРИКС в августе. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Считаем пресловутый ордер Международного уголовного суда (МУС) [на арест президента РФ] юридически ничтожным, провокационным и категорически неприемлемым", - сказал замминистра.

"Исходим из того, что южноафриканская сторона в качестве страны - хозяйки саммита БРИКС, безусловно, будет руководствоваться тем пониманием, что высшие должностные лица пользуются абсолютным юрисдикционным иммунитетом от подобных преследований, - указал Рябков. - Соответствующие сигналы южноафриканской стороне нами направлены, и мы исходим из того, что именно таким образом и будет организовано все, что связано с саммитом и предстоящим участием в нем руководства Российской Федерации". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЮАРРоссияРябков, Сергей Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
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