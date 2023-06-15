Лавров примет участие в заседании Совета глав МИД стран ОДКБ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что участники заседания подведут итоги многостороннего сотрудничества в рамках организации и обсудят перспективы дальнейшего взаимодействия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 июня примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств - участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума.

"20 июня в Минске министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности", - сказала она.

Захарова напомнила, что Белоруссия в 2023 году председательствует в ОДКБ. Она также отметила, что участники заседания подведут итоги многостороннего сотрудничества в рамках организации, обсудят перспективы дальнейшего взаимодействия. "В ходе мероприятия запланирован углубленный обмен мнениями о состоянии международной, региональной обстановки и ее влияния на безопасность государств - членов организации, а также о дальнейших шагах по развитию внешних связей ОДКБ", - продолжила Захарова.