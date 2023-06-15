ЦИК рассмотрит проекты постановлений о выборах в новых регионах

Этот вопрос обсудят на заседании комиссии 15 июня

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия РФ в четверг рассмотрит проекты постановлений о назначении выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях в единый день голосования. Об этом говорится в проекте повестки заседания комиссии в четверг, опубликованном на ее сайте.

В среду на заседании ЦИК РФ ее председатель Элла Памфилова сообщила, что в комиссию поступили предложения от врио глав четырех новых субъектов о проведении на их территориях выборов в сентябре.

В четверг, согласно проекту повестки заседания комиссии, первые четыре вопроса касаются назначения выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Заседание комиссии начнется в 12:00 мск.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.