Захарова сообщила, что Украина отвергает любые возможности для переговоров с Россией

По словам официального представителя МИД РФ, киевский режим делает это в угоду западным странам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Киевский режим отвергает любые возможности для переговоров с Москвой в угоду западным странам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Киевский режим в угоду Западу настойчиво и принципиально отвергает любые возможности для переговоров [с Россией]", - сказала она.

Дипломат, говоря о реакции России на мирные инициативы по разрешению украинского кризиса, напомнила, что "все возможности для переговоров киевский режим сам себе заблокировал на законодательном уровне". "Я не уверена, что вообще есть такой прецедент в мире, когда какой-либо режим, какая-то правящая верхушка сама себе запрещала ведение переговоров с кем-либо еще, но это случилось на Украине", - подчеркнула Захарова.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.