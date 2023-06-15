Захарова считает, что Украина пытается имитировать расследование разрушения Каховской ГЭС

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Киев отверг турецкую инициативу об организации соответствующей международной комиссии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Власти Украины пытаются имитировать расследование причин разрушения Каховской ГЭС, отвергнув при этом инициативу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана об организации соответствующей международной комиссии. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Режим Зеленского пытается имитировать расследование разрушения [на Каховской ГЭС], <...> они в хамской манере отмели инициативу президента Турции о создании международной комиссии [по расследованию инцидента]", - сказала она.

Дипломат, говоря о реакции России на мирные инициативы по разрешению украинского кризиса, напомнила, что "все возможности для переговоров киевский режим сам себе заблокировал на законодательном уровне". "Я не уверена, что вообще есть такой прецедент в мире, когда какой-либо режим, какая-то правящая верхушка сама себе запрещала ведение переговоров с кем-либо еще, но это случилось на Украине", - подчеркнула Захарова.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.