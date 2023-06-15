Лавров 19 июня примет участие в заседании внешнеполитической комиссии "Единой России"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что будут также обсуждаться вопросы развития связей партии с зарубежными партнерами, укрепление координации действий с ними по формированию антиколониальной коалиции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров, возглавляющий комиссию генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, 19 июня примет в видеоформате участие в ее заседании. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"19 июня глава российского внешнеполитического ведомства по видео-конференц-связи примет участие в проходящем в Калининграде шестом заседании комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом", - проинформировала дипломат.

"Участники заседания сфокусируют внимание на роли партийной дипломатии в реализации основных положений новой концепции внешней политики Российской Федерации, будут также обсуждаться вопросы развития связей "Единой России" с зарубежными партнерами, укрепление координации действий с ними по формированию антиколониальной коалиции", - отметила Захарова.