Захарова заявила, что Киев готов расплачиваться за военную помощь Запада органами граждан

По словам официального представителя МИД РФ, Украина стремительно превращается "в один из мировых хабов черной трансплантологии"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Украина готова расплачиваться за поставляемую Западом военную помощь органами своих же граждан. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума.

Как отметила дипломат, киевский режим стремительно превращается "в один из мировых хабов черной трансплантологии". "За получаемую военную помощь киевский режим готов расплачиваться чем угодно, теперь уже и человеческими органами своих же граждан. Однажды Украина, наверное, поймет, для чего она на самом деле была нужна своим американским, европейским как бы друзьям, но это будет, видимо, уже не совсем вовремя, но лучше поздно, чем никогда", - сказала она.

"Страну в буквальном смысле пустили под нож, только вот претензии предъявлять будет уже поздно, пациент подписал согласие на процедуру. А профильные международные структуры с упорством, достойным лучшего применения, игнорируют эти очевидные и криминальные явления", - отметила Захарова.

Как подчеркнула представитель российского дипведомства, главными бенефициарами схем черной трансплантологии на Украине являются в первую очередь страны Запада. "И ведь сценарий был отработан на Югославии. Ведь все органы, которые изымались у тех, кто погибал тогда, шли в обеспечение нужд и потребностей как раз западников", - добавила дипломат.

Упрощение деятельности

По словам Захаровой, бизнес черных трансплантологов процветает благодаря высоким потерям Вооруженных сил Украины на передовой. "После соответствующих хирургических процедур тела сжигаются, родственникам сообщают, что военнослужащий просто пропал без вести. Эти страшные манипуляции невозможны без разрешения киевского режима на самом высоком уровне, потому что они оформлены законодательно. Фактически страна стала для преступников золотым дном. На Украине черные трансплантологи зарабатывают просто сумасшедшие деньги и не собираются останавливаться", - продолжила официальный представитель МИД РФ.

Кроме того, как указала дипломат, немало в стране сделано и для максимального упрощения так называемой деятельности трансплантологов. "В частности, 16 декабря 2021 года Верховной радой принят закон 5831 "Урегулирование вопроса о трансплантации анатомических материалов человека". Согласно этому закону больше не требуется нотариально заверять письменное согласие живого донора или его родных на трансплантацию. Существенно упрощена процедура изъятия органов у умерших, которые не давали прижизненного согласия на донорство своих органов после смерти. То есть в принципе это легализовано не просто по факту, на земле, это легализовано законом", - подчеркнула она.

"Право на проведение трансплантаций получили не только государственные, но и частные клиники. Вы представляете, что такое частная клиника на территории Украины в наши дни? 4 апреля уже 2022 года Верховная рада приняла закон 5610 "О внесении изменений в налоговый кодекс". Он освободил операции по трансплантации органов от уплаты НДС. Это же не просто вопрос доходной части бюджета Украины, это вопрос дополнительного контроля", - отметила Захарова.