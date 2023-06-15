Пасечник сообщил, что у второго армейского корпуса в ЛНР есть все необходимое вооружение

По словам врио главы ЛНР, "у врага шансов нет"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Второй армейский корпус в ЛНР обеспечен всем необходимым вооружением для отражения контрнаступления ВС Украины. Об этом заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономическом форума (ПМЭФ) врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

"Мы к контрнаступлению, которое уже идет, готовы. Оборонительные сооружения достаточно укреплены, - сказал он. - Второй армейский корпус ЛНР: ребята готовы, соответствующее вооружение имеется, все необходимое есть".

По словам Пасечника, "у врага шансов нет". "Во всяком случае в нашем направлении они, я думаю, точно не пройдут", - добавил он.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские войска с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 июня заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки "давно обещанного наступления" ВСУ, при этом потери украинской стороны составили до 3 715 человек. Президент России Владимир Путин также подчеркнул, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении. Как следует из материалов агентства Bloomberg, на Западе признают значительные потери украинской армии. При этом газета Politico со ссылкой на представителей вашингтонской администрации писала, что дальнейшая помощь Киеву зависит от успеха контрнаступления.