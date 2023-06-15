15 июня, 09:45,
обновлено 15 июня, 10:26
Военная операция на Украине

Пасечник сообщил, что большая часть территорий ЛНР освобождена от бойцов ВСУ

по словам врио главы ЛНР, всего несколько километров в районе Белогоровки остаются в серой зоне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Большая часть территорий ЛНР освобождена от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), всего несколько километров в районе Белогоровки остаются в серой зоне.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом заявил врио главы республики Леонид Пасечник в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

"Есть в районе села Белогоровка буквально 3-5-10 км - то, что мы не контролируем на сегодня. Наверное, там еще стоят украинские войска, это серая зона. В большинстве территория ЛНР очищена", - сказал он. 

Теги:
УкраинаРоссияПасечник, Леонид ИвановичВоенная операция на Украине
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