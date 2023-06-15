15 июня, 09:45,
обновлено 15 июня, 10:02

В Кремле рассказали о программе переговоров Путина с президентом Алжира

Президенты России и Алжира по итогам переговоров подпишут несколько документов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Переговоры президентов России и Алжира Владимира Путина и Абдельмаджида Теббуна будут включать в себя беседу как в узком, так и в расширенном составе, а также государственный обед. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Проходит государственный визит президента Алжира Теббуна. Поскольку [он носит] статус государственного визита, будет в Георгиевском зале церемония официальной встречи. Будет беседа в узком составе, российско-алжирские переговоры в расширенном составе", - анонсировал он.

По словам Пескова, Путин также "даст государственный обед в честь гостя из Алжира".

Президенты России и Алжира по итогам переговоров подпишут несколько документов, включая декларацию об углубленном стратегическом сотрудничестве.

"Будет подписан целый ряд документов. Важная декларация об углубленном стратегическом партнерстве между двумя странами и другие бумаги будут подписаны", - сказал представитель Кремля. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичАлжирРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТеббун, Абдельмаджид
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