В Кремле рассказали о программе переговоров Путина с президентом Алжира

Президенты России и Алжира по итогам переговоров подпишут несколько документов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Переговоры президентов России и Алжира Владимира Путина и Абдельмаджида Теббуна будут включать в себя беседу как в узком, так и в расширенном составе, а также государственный обед. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Проходит государственный визит президента Алжира Теббуна. Поскольку [он носит] статус государственного визита, будет в Георгиевском зале церемония официальной встречи. Будет беседа в узком составе, российско-алжирские переговоры в расширенном составе", - анонсировал он.

По словам Пескова, Путин также "даст государственный обед в честь гостя из Алжира".

Президенты России и Алжира по итогам переговоров подпишут несколько документов, включая декларацию об углубленном стратегическом сотрудничестве.

"Будет подписан целый ряд документов. Важная декларация об углубленном стратегическом партнерстве между двумя странами и другие бумаги будут подписаны", - сказал представитель Кремля.