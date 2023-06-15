Песков назвал недружественным решение Австралии отменить аренду для нового посольства РФ

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, страна "усердно продолжает продвигаться в фарватере авторов русофобской истерики"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Австралия, аннулировав договор аренды участка для строительства нового здания посольства РФ, усердно продолжает продвигаться в фарватере авторов русофобской истерики и пытается быть отличницей на этом пути. Такую оценку ситуации дал в общении с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"К нашему сожалению, Австралия усердно продолжает продвигаться в фарватере авторов русофобской истерики, которая происходит сейчас в странах коллективного Запада. Австралия пытается там быть отличником среди вот этих стран", - сказал представитель Кремля, комментируя заявление австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе о внесении соответствующего законопроекта на рассмотрение парламента.

Песков заверил, что российская сторона учтет новый недружественный выпад. "Очередное недружественное проявление со стороны Австралии. Будем это учитывать и в случае, если [возникнут] какие-то вопросы на повестке дня, которые нуждаются в принципе взаимности, тоже, соответственно, будем вести себя соответствующим образом", - заверил он.

Ранее премьер-министр Австралии сообщил о внесении на рассмотрение парламента страны законопроекта об аннулировании договора аренды участка для строительства нового здания посольства РФ. По словам Альбанезе, главной причиной решения о расторжении договора аренды, законность которого ранее подтвердил Федеральный суд Австралии, являются требования безопасности. "Мы будем действовать быстро, чтобы арендованный объект не стал официальным дипломатическим представительством [России]", - сказал премьер, отметив, что "правительство Австралии получило предупреждение о том, что аренда Россией участка, расположенного в непосредственной близости от здания федерального парламента, представляет угрозу национальной безопасности".

В посольстве России в Австралии заявили, что законодательный акт о расторжении договора аренды - это "очередной шаг Энтони Альбанезе по пути преднамеренного и последовательного разрушения отношений с Москвой". При этом ожидается, что законопроект о принудительном расторжении договора аренды, который представила парламенту министр внутренних дел Клэр О'Нил, будет принят в кратчайшие сроки.