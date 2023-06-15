15 июня, 09:47,
обновлено 15 июня, 10:05
Военная операция на Украине

Кремль хорошо оценивает объявление артистами и бизнесменами наград за подбитую технику ВСУ

Инициативу поддержали артисты Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Денис Майданов, Лариса Долина, Анна Семенович, Любовь Успенская и другие

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал проявлением патриотизма объявление рядом артистов и бизнесменов денежных вознаграждений за подбитые танки Leopard и другую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее музыкальный продюсер, основатель рок-группы "Земляне" Владимир Киселев учредил денежное вознаграждение за уничтоженные в ходе спецоперации немецкие Leopard. Инициативу поддержали артисты Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Денис Майданов, Лариса Долина, Анна Семенович, Любовь Успенская и другие.

"Это такие, патриотические проявления. Еще раньше, мы знаем, что целый ряд предпринимателей выступили с такими же инициативами. Поэтому это не одинокая инициатива, таких похожих инициатив много", - сказал Песков. Он заключил, что таким образом "общество поддерживает наших героев, наших бойцов". "Это хорошо", - подчеркнул представитель Кремля.

Комментируя утверждения о том, что такие выплаты бойцам затруднены в организационном плане, Песков напомнил, что эта тема обсуждалась на недавней встрече президента РФ Владимира Путина с военными корреспондентами. "И президент ее себе пометил, чтобы навести справки", - сказал пресс-секретарь.

13 июня на встрече с военкорами Путин назвал неожиданным для него утверждение, что российским военным не выплачивают объявленные ранее вознаграждения за подбитые танки и самолеты Вооруженных сил Украины, и обещал с этим разобраться. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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