Захарова назвала процесс против Трампа "диковатой историей" либеральной диктатуры США

Официальный представитель МИД заявила, что "ничего тут нет удивительного"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Обвинения, предъявленные экс-президенту США Дональду Трампу, в соответствии с которыми ему грозит до 400 лет лишения свободы, вполне укладываются в логику прочих "диковатых историй" либеральной диктатуры США. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума.

На просьбу прокомментировать соответствующие обвинения в отношении Трампа и возможный срок лишения свободы, Захарова отметила, что "ничего тут нет удивительного".

"Это такая демократия в разливе либеральной диктатуры. Именно такие диковатые истории и являются диктатурой либерализма. А что касается 400 лет, видимо, поэтому они его и боятся, что считают бессмертным. Но чудес и мистификаций мы будем видеть все дальше, все больше", - отметила дипломат.

Во вторник суд в Майами предъявил Трампу обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Экс-президенту грозит до 400 лет лишения свободы и крупный денежный штраф. Как следует из обвинительного заключения, размещенного 9 июня в электронной базе данных суда Южного округа штата Флорида, американские компетентные органы предъявили Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам. Как указывается в заключении, сотрудники ФБР США в ходе обыска, прошедшего в августе 2022 года в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, изъяли в совокупности 102 документа: 27 из них находились в кабинете экс-главы американской администрации, еще 75 - в кладовой. На 17 стоял гриф "совершенно секретно".