Кремль не знает, что стало поводом для проверки "Ельцин центра" на деятельность иноагента

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это в полномочиях Минюста

МОСКВА, 15 июня, /ТАСС/. Кремль не в курсе, что стало поводом для начала проверки "Ельцин центра" на предмет деятельности иноагента. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы не в курсе. Я не знаю, что стало поводом для такой проверки. Но, с другой стороны, это в полномочиях Минюста. Нормальная работа ведомства", - сказал представитель Кремля.

О начале проверки "Ельцин центра" в Екатеринбурге на предмет деятельности иноагента сообщил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко. По его словам, проверка займет не менее месяца, будут собраны материалы о деятельности, подтверждающей либо опровергающей фактуру.

Президентский центр Б. Н. Ельцина ("Ельцин центр") открылся в Екатеринбурге 25 ноября 2015 года. В его составе музей, конференц-центр, образовательный, детский и туристический центры, художественная галерея, в зданиях проводятся выставки, круглые столы и иные мероприятия.