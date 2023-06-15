ЦИК считает возможным провести выборы в новых регионах

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что ЦИК провел консультации с Минобороны РФ и ФСБ

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия после проведения консультаций с Минобороны РФ и ФСБ сочла возможным проведение голосования в четырех новых субъектах РФ в нынешних условиях. Об этом в четверг на заседании Центризбиркома сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

"14 июня ЦИК РФ провел консультации с Минобороны РФ и ФСБ и получил от них позицию о возможности проведения голосования в четырех новых субъектах в нынешних условиях", - сказала она.

Минобороны РФ и ФСБ считают возможным проведение выборов в четырех новых регионах в сентябре, сообщила она.