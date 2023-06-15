15 июня, 09:52,
обновлено 15 июня, 10:19

ЦИК считает возможным провести выборы в новых регионах

Сергей Савостьянов/ ТАСС
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что ЦИК провел консультации с Минобороны РФ и ФСБ

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия после проведения консультаций с Минобороны РФ и ФСБ сочла возможным проведение голосования в четырех новых субъектах РФ в нынешних условиях. Об этом в четверг на заседании Центризбиркома сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

Читайте также
Путин подписал закон о об особенностях проведения выборов в новых регионах РоссииСовфед одобрил закон об особенностях проведения выборов в новых регионахВ ЦИК считают проведение выборов в новых регионах непростой, но выполнимой задачей

"14 июня ЦИК РФ провел консультации с Минобороны РФ и ФСБ и получил от них позицию о возможности проведения голосования в четырех новых субъектах в нынешних условиях", - сказала она.

Минобороны РФ и ФСБ считают возможным проведение выборов в четырех новых регионах в сентябре, сообщила она. 

Теги:
РоссияПамфилова, Элла Александровна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация