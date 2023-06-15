Приватизация, зерновая сделка и выплаты за подбитые танки. Темы брифинга Пескова

Необходимость приватизации, перспективы черноморской зерновой сделки, а также вопросы централизации выплат за подбитую вражескую военную технику стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Путин работает в Кремле. Вскоре он по видеоконференции примет участие в открытии двух дорог - обходов Аксая и Краснодара. Выступят вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минтранса Виталий Савельев, руководитель "Автодора" Вячеслав Петушенко, губернаторы Ростовской области и Краснодарского края Василий Голубев и Вениамин Кондратьев.

Далее в Георгиевском зале Путин официально встретит президента Алжира Абдельмаджида Теббуна. Ожидаются переговоры в широком и узком составах, подписание документов, государственный обед.

Затем президент продолжит подготовку к пленарному заседанию Петербургского международного экономического форума.

О приватизации

"В экономическом блоке правительства многие поддерживают идею приватизацию". "Приватизация всегда является конечным результатом - за исключением ряда областей", где требуется "консолидированная работа отрасли".

"Дальше будут работать эксперты, <...> дальше это вопрос рентабельности", чтобы "не разбазаривать государственное добро за бесценок". В итоге должна быть повышена эффективность и созданы новые рабочие места.

О зерновой сделке

"Работа продолжается, но, честно говоря, особо позитивных перспектив мы не видим". "Все, что было "договорено" в наш адрес, оно не исполнено".

"Не будем забегать вперед, ситуация кристально прозрачна и ясна". "Российская сторона четко выполняла свои обязательства <...>, но до бесконечности так происходить не может". Будут вырабатываться решения, о них своевременно сообщат.

О выплатах за подбитую технику

"Это такие патриотические проявления" (инициативы нескольких музыкантов и бизнесменов о вознаграждении за подбитые Leopard и другую технику), "это не одинокая инициатива", и ранее высказывались предпринимателями предложения делать выплаты за подбитую вражескую технику. В Кремле позитивно ее оценивают.

Тема централизации таких выплат "обсуждалась на недавней встрече президента с военными корреспондентами, и президент себе ее пометил".

Об отмене Австралией выделения участка под посольство

"К нашему сожалению, Австралия усердно продолжает продвигаться в фарватере авторов русофобской истерики". Она "пытается быть "отличником".

"Будем это учитывать". Россия будет "вести себя соответствующим образом" в случае появления вопросов, которые требуют взаимности.

О проверке "Ельцин центра" на предмет деятельности иноагента

- "Мы не в курсе". "Я не знаю, что стало поводом для такой проверки". "Это полномочия Минюста - нормальная работа ведомства".