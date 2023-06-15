"Единая Россия" выдвинула Василия Орлова кандидатом в губернаторы Амурской области

Выборы пройдут с 8 по 10 сентября

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июня. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" выдвинула действующего главу Амурской области Василия Орлова на новый губернаторский срок, сообщает корреспондент ТАСС с проходящей в четверг в Благовещенске конференции регионального отделения партии.

Во время праймериз "Единой России" кандидатами в губернаторы определили действующего главу региона Василия Орлова, руководителя фракции "Единой России" в региональном парламенте Андрея Рудь и руководителя благовещенского общественно-культурного центра Надежду Багрову. В итоговом голосовании 15 июня участвовал 81 представитель местных отделений партии, 78 из них поддержали кандидатуру Орлова.

"Решили: признать результаты тайного голосования состоявшимися и считать выдвинутым кандидатом на должность губернатора Амурской области от регионального отделения всероссийской политической партии "Единая Россия" Орлова Василия Александровича как набравшего наибольшее количество голосов", - сказал председатель счетной комиссии Вячеслав Иванов.

Выборы губернатора Амурской области пройдут в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных территориях начнется с 20 августа.

Орлов занял пост главы региона в 2018 году. Тогда на пост губернатора он также баллотировался от партии "Единая Россия", за него проголосовали 55,6% избирателей. В феврале политик сообщил журналистам о готовности пойти на новый губернаторский срок при одобрении его кандидатуры президентом. В мае президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что жители Амурской области поддержат решение Орлова идти на второй губернаторский срок в сентябре, и пожелал ему успехов.