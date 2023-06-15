Путин встретил президента Алжира в Кремле

После этого лидеры вместе проследовали на переговоры в узком составе, за ними прошли делегации

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Церемония официальной встречи алжирского лидера Абдельмаджида Теббуна президентом России Владимиром Путиным состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца (БКД).

Лидер Алжира прибыл к главному входу БКД и поднялся на второй этаж по парадной лестнице. Путин и Теббун вышли навстречу друг другу с разных концов зала. В центре установлены флаги РФ и Алжира, лидеры встретились у них и поприветствовали друг друга рукопожатием и обменялись парой реплик. Оркестр исполнил государственные гимны двух стран. В зале также присутствовали члены обеих делегаций.

После этого лидеры вместе проследовали на переговоры в узком составе, за ними прошли делегации.

Позднее состоятся переговоры в расширенном составе и подписание совместных документов. Лидеры также выступят с совместным заявлением.

Теббун прибыл с государственным визитом в РФ 13 июня. В среду состоялись его встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Традиции и церемониал

Церемония официальной встречи главы зарубежного государства президентом РФ предусмотрена только в случае государственного визита. Традиционно она проводится в БКД.

Георгиевский зал - самое большое помещение Большого Кремлевского дворца: его длина - 61 м, ширина - 20,5 м. Этот зал - один из анфилады парадных залов, он получил название по ордену в честь Святого Георгия Победоносца. Зал использовался во время множества торжественных церемоний в императорской России, СССР. Сейчас в Георгиевском зале проходят мероприятия с участием президента РФ.

БКД, построенный более полутора веков назад по проекту архитектора Константина Тона, - важнейшая церемониальная и протокольная площадка Кремля. Анфиладу парадных залов второго этажа БКД формируют переходящие друг в друга Георгиевский, Александровский, Андреевский, Кавалергардский и Екатерининский залы, а также следующие за ними Зеленая и Красная гостиные, Ореховая комната, которые длинным прямым Белым коридором соединяются с Владимирским залом. Названия залов посвящены основным российским орденам. К Александровскому и Андреевскому залам примыкает Малахитовое фойе. Комплекс БКД включает Теремной дворец, Грановитую и Оружейную палаты.

Согласно дипломатическому протоколу, статус государственного является наивысшим в градации зарубежных визитов и используется нечасто. Обычно такие визиты подразумевают, что помимо деловых переговоров проходит целый ряд дополнительных протокольных мероприятий и встреч.