15 июня, 11:11

Президенты России и Алжира начали переговоры с участием делегаций в узком составе

Переговоры Владимира Путина с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном
© Kremlin.ru

Они проходят в Кремле

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Алжира Абдельмаджида Теббуна с участием членов делегаций в узком составе начались в Кремле. Они проходят в зале ордена Святой Екатерины Большого Кремлевского дворца (БКД).

Затем запланированы переговоры в расширенном составе, подписание документов и заявления лидеров для СМИ.

Теббун прибыл с государственным визитом в РФ 13 июня. В среду состоялись его встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Как сообщалось ранее, в пятницу Теббун продолжит программу визита в Санкт-Петербурге, где вместе с Путиным примет участие в ПМЭФ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичАлжирРоссияТеббун, Абдельмаджид
© Информационное агентство ТАСС
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