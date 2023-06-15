Президенты России и Алжира начали переговоры с участием делегаций в узком составе

Они проходят в Кремле

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Алжира Абдельмаджида Теббуна с участием членов делегаций в узком составе начались в Кремле. Они проходят в зале ордена Святой Екатерины Большого Кремлевского дворца (БКД).

Затем запланированы переговоры в расширенном составе, подписание документов и заявления лидеров для СМИ.

Теббун прибыл с государственным визитом в РФ 13 июня. В среду состоялись его встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Как сообщалось ранее, в пятницу Теббун продолжит программу визита в Санкт-Петербурге, где вместе с Путиным примет участие в ПМЭФ.