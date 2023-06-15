Путин заявил об особом значении отношений России с Алжиром

Глава государства отметил, что они носят стратегический характер

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном в Кремле обратил внимание на стратегический характер отношений стран.

"Отношения с Алжиром имеют для нашей страны особое значение и носят стратегический характер", - сказал российский лидер, отметив, что сотрудничество начало складываться еще в середине 1950-х годов. "[Отношения] развивались, можно сказать, что уже тогда [они] носили стратегический характер без всякого преувеличения", - добавил Путин.

"За это время между российским народом и героическим, я бы сказал, мужественным народом Алжира, который многие годы сражался за свою независимость и победил, у нас сложились очень добрые отношения", - отметил президент РФ. Он напомнил, что в прошлом году исполнилось 60 лет установления дипломатических отношений между Москвой и Алжиром.

"СССР оказал значительную поддержку алжирским друзьям в освободительной войне, а в первые годы независимости Алжира содействовал становлению Алжира как независимого государства, суверенного, становлению его экономики по целому ряду направлений", - подытожил глава российского государства и добавил, что рад видеть своего коллегу.