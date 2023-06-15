Путин: подписание декларации будет способствовать наращиванию связей России и Алжира

Глава государства отметил многоплановость отношений двух стран

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Подписание декларации об углублении сотрудничества будет способствовать наращиванию связей России и Алжира, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с коллегой из Алжира Абдельмаджидом Теббуном в Кремле.

"Российско-алжирское взаимодействие в настоящее время является подлинно многоплановым и имеет весомый потенциал для дальнейшего развития. По итогам переговоров мы подпишем декларацию об углублении стратегического партнерства между Россией и Алжиром, которая ознаменует начало нового, еще более продвинутого этапа наших двусторонних отношений", - сказал Путин.

По его словам, важную роль играет регулярный политический диалог. "Мы с вами на связи в практически постоянном режиме находимся, наши коллеги работают", - отметил президент РФ. Он добавил, что действует межправкомиссия, а в целом Алжир входит в тройку ведущих торговых партнеров России на Африканском континенте. Говоря о российско-алжирском бизнес-форуме, Путин выразил надежду, что интерес обеих сторон к таким мероприятиям "будет только возрастать".