Путин заявил, что в РФ будут рады видеть президента Алжира на саммите Россия - Африка

Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. РФ ждет президента Алжира Абдельмаджида Теббуна для участия в предстоящем саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с коллегой из Алжира в Кремле.

"Забегая вперед, отмечу: мы будем рады вас видеть в Петербурге в конце июля на втором саммите Россия - Африка", - сказал Путин алжирскому лидеру.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".