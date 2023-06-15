15 июня, 11:14,
обновлено 15 июня, 11:43
Саммит Россия – Африка

Путин заявил, что в РФ будут рады видеть президента Алжира на саммите Россия - Африка

Переговоры Владимира Путина с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном
© Kremlin.ru

Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. РФ ждет президента Алжира Абдельмаджида Теббуна для участия в предстоящем саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с коллегой из Алжира в Кремле.

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"Забегая вперед, отмечу: мы будем рады вас видеть в Петербурге в конце июля на втором саммите Россия - Африка", - сказал Путин алжирскому лидеру.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичАлжирРоссияСаммит Россия – АфрикаТеббун, Абдельмаджид
© Информационное агентство ТАСС
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