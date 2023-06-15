Пасечник сообщил, что докладов о присутствии Leopard 2 на луганском направлении не было

По словам врио главы ЛНР, эти танки, несмотря на свою репутацию, "горят хорошо"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник пока не получал докладов о присутствии танков Leopard 2 на луганском направлении. Об этом он рассказал в четверг в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мне докладов по Leopard 2 не было. Я знаю, что данный вид техники активно использовался на запорожском направлении", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, применяют ли Вооруженные силы Украины танки этого типа на луганском направлении.

Пасечник отметил, что эти танки, несмотря на свою репутацию, "горят хорошо". "Создан миф некий о непобедимости данного вида оружия, но это не соответствует действительности. И "термобар" (термобарические боеприпасы - прим. ТАСС) его жжет, и ПТУРы, и с вертолета. Есть оружие, которое уничтожает данный вид вооружения", - добавил Пасечник.

Вооруженные силы Украины применяют Leopard в ходе так называемого контрнаступления, которое началось 4 июня. В Минобороны РФ неоднократно сообщали об уничтожении танков этого типа. Как заявил президент РФ Владимир Путин 13 июня, всего Киев потерял уже свыше 160 различных танков и более 360 бронемашин.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.