МИД РФ обеспокоен расширением и активизацией деятельности НАТО в Арктике

Посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов обратил внимание, что Россия сталкивается с ситуацией, когда семь остальных государств в Арктическом регионе будут членами Североатлантического блока

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Россия остается единственной страной в Арктическом регионе, которая не входит в НАТО, расширение и активизация деятельности альянса вызывает обеспокоенность у Москвы. Об этом заявил в четверг ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он обратил внимание, что Россия сталкивается с ситуацией, когда семь остальных государств в Арктическом регионе будут членами Североатлантического блока.

"Конечно, нас такие перспективы не могут не беспокоить, потому что семь стран будут вынуждены придерживаться решений и установок Брюсселя, его штаб-квартиры в Бельгии. А в последнее время мы видим, что генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в своих выступлениях выходит далеко за рамки военно-политической проблематики, берется комментировать содержание и перспективы невоенного, сугубо гражданского сотрудничества России с другими неарктическими государствами, с тем же Китаем. Конечно, это не может не вызывать обеспокоенность, как и расширение и активизация деятельности альянса в высоких широтах", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что Москва выступает за невоенное международное сотрудничество в Арктическом регионе и воздерживается от проведения там учений с другими странами. Активизация НАТО не поспособствует интересам устойчивого развития Арктики, указал Корчунов.