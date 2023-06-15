В МИД РФ сообщили о заверении партнеров в приверженности принципам Арктического совета

Посол по особым поручениям ведомства Николай Корчунов отметил необходимость укреплять эту организацию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Россия добилась от западных коллег по Арктическому совету заверений в приверженности сохранять стабильность в Арктике и укреплять организацию. Об этом заявил в четверг ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы добились от партнеров прежде всего признания их приверженности стабильности и диалогу в Арктическом регионе, необходимости укрепления Арктического совета", - сказал дипломат.

"Остается посмотреть, не разойдутся ли те обязательства, которые они взяли, с их реальными действиями", - добавил Корчунов.

Россия передала Норвегии полномочия председателя в Арктическом совете в ходе 13-й сессии этой международной организации, которая состоялась 11 мая этого года в Салехарде.

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. В 2021 году, когда отмечалось 25-летие объединения, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к РФ. За два года председательства России в Арктическом совете было проведено порядка 90 разных мероприятий в 24 городах и населенных пунктах страны, в том числе во всех девяти регионах Арктической зоны РФ.