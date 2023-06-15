Володин назвал слова Подоляка о "максимальном уничтожении россиян" призывом к геноциду

Мировое сообщество должно привлечь украинские власти к ответственности, считает спикер Госдумы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Заявления советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка о планах киевского режима по "максимальному уничтожению россиян" - это призыв к геноциду. Мировое сообщество, прежде всего ООН, обязано привлечь украинские власти к ответственности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг.

"Высокопоставленный чиновник офиса [президента Украины Владимира] Зеленского раскрыл преступные намерения киевского режима. По его словам, заключаются они в "максимальном уничтожении россиян". Это не что иное, как геноцид", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что определение геноцида, под которым понимаются действия, совершаемые с целью массового убийства по национальному, этническому, расовому или религиозному принципу, было дано в Конвенции ООН 1948 года. "Никаких двойных толкований быть не может", - добавил Володин, подчеркнув, что сам геноцид и публичные призывы к нему признаны международным преступлением.

"Мировое сообщество, прежде всего ООН, обязано привлечь последователей нацистов - кровавый киевский режим - к ответственности. В противном случае ООН ждет участь ликвидированной Лиги Наций, которая не смогла предотвратить распространение фашизма и Вторую мировую войну", - подчеркнул Володин.

При этом спикер Госдумы добавил, что вне зависимости от действий ООН, "эти подонки ответят за свои преступления" против россиян". "Зеленский и его подручные будут сидеть на скамье подсудимых, как в 1945 году на Нюрнбергском процессе сидели военные преступники нацистской Германии", - заявил Володин.

Ранее Подоляк заявил, что "максимально жесткое" наступление с "максимальным убийством россиян" является единственно возможным для Украины сценарием, поскольку любые мирные переговоры приведут к смене существующего в стране режима.