Песков: Подоляк, говоря о цели уничтожения мобилизованных, имел в виду украинских

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал высказывание советника главы офиса украинского лидера о цели ликвидации максимального числа солдат

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк, говоря о цели уничтожения максимального числа мобилизованных, имел в виду украинских военных.

Журналисты, в частности, попросили представителя Кремля прокомментировать слова Подоляка о том, что одной из целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) является уничтожение мобилизованных. "Своих?" - уточнил Песков. "Наверное, он про своих говорил", - допустил представитель Кремля.