15 июня, 13:00,
обновлено 15 июня, 13:03
Военная операция на Украине

Песков: Подоляк, говоря о цели уничтожения мобилизованных, имел в виду украинских

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал высказывание советника главы офиса украинского лидера о цели ликвидации максимального числа солдат

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк, говоря о цели уничтожения максимального числа мобилизованных, имел в виду украинских военных.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Журналисты, в частности, попросили представителя Кремля прокомментировать слова Подоляка о том, что одной из целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) является уничтожение мобилизованных. "Своих?" - уточнил Песков. "Наверное, он про своих говорил", - допустил представитель Кремля. 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация