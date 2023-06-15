Лавров заявил, что РФ продолжит продвигать объединительную межгосударственную повестку дня

Министр иностранных дел России отметил, что также Москва будет добиваться применения на практике принципов ООН, вносить вклад в укрепление глобальной безопасности и стабильности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Россия продолжит продвижение объединительной межгосударственной повестки дня на глобальной арене, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в приветствии участникам сессии "Язык дипломатии многополярного мира", проходящей на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Текст приветствия зачитал в четверг замглавы МИД России Александр Панкин.

"Россия продолжит продвигать объединительную межгосударственную повестку дня, добиваться применения на практике принципов ООН, вносить вклад в укрепление глобальной безопасности и стабильности, - указал глава российской дипломатии. - В этих целях будем и далее по максимуму использовать потенциал нашего участия в таких многосторонних структурах, как, например, ЕврАзЭС, ШОС и БРИКС, являющихся образцом многополярной дипломатии".

"С удовлетворением констатирую, что наши союзники, партнеры, единомышленники отвечают нам взаимностью", - добавил он.

Лавров отметил, что "нарождающаяся глобальная многополярность должна опираться не на жесткое соотношение сил, а на выверенный баланс интересов". "Иными словами, на новое издание так называемого дипломатического концерта, подразумевающего соблюдение общепризнанных международно-правовых норм, а также уважения культурно-цивилизационного многообразия мира, право его народов самим выбирать модели и пути развития", - продолжил министр.