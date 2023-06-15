Косачев назвал "групповщину Запада" главной проблемой международных отношений

По мнению вице-спикера Совета Федерации, в основе всех современных конфликтов лежат две проблемы - несовершенство международного права и разные возможности государств по его интерпретации "в пользу сильных"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Объединение Запада в группы для того, чтобы присвоить себе возможность интерпретировать по своему усмотрению международное право, нарушать его и оставаться безнаказанным, является главной проблемой современных международных отношений. Такое мнение высказал в четверг вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Групповщина Запада, объединение в эти объединения (НАТО и Евросоюз) с тем, чтобы присвоить себе право интерпретировать право, право нарушать это право и право при этом оставаться безнаказанным, - это и есть, с моей точки зрения, главная проблема современных международных отношений, где в центре [находится] этот фактор существования двух агрессивных структур, деятельность которых, несмотря на их огромную роль в международных отношениях, никак в международном праве не регулируются", - сказал сенатор, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), посвященной теме языка дипломатии многополярного мира.

По мнению Косачева, в основе всех современных конфликтов лежат две проблемы - несовершенство международного права и возможность его интерпретаций, а также разные возможности разных государств или групп государств "по интерпретации международного права в пользу сильных". "Особенно остро вторая проблема возникла после того, когда две межгосударственные организации впервые в истории человечества вышли за пределы своей компетенции и своих территориальных и политических границ. Я имею в виду, разумеется, НАТО и Европейский союз", - подчеркнул Косачев.

Для решения проблемы, как считает парламентарий, необходимо совершенствовать международное право. "[Нужно] устранить все лакуны: где у нас принцип территориальной целостности, а где право народов на самоопределение, где уважение суверенитета государства, а где право на вмешательство в их внутренние дела, где находятся права человека в этой ситуации", - пояснил заместитель председателя Совфеда.

Он также призвал всех, в том числе МИД России, обратить внимание и вспомнить, что в базовом документе в области защиты прав человека - во Всемирной декларации прав человека 1948 года - черным по белому написано, что "права человека должны защищаться вне зависимости от статуса территории, на которой он находится". "Не может быть никаких ограничений в правах людей, которые живут на территориях, кем-то не признаваемых. А мы видим, как сейчас Запад сплошным образом нарушает права людей и в Крыму, и на территории четырех новых субъектов РФ", - констатировал Косачев.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.