Медведев поздравил Си Цзиньпина с 70-летием

Председатель "Единой России" назвал контакты единороссов и КПК важной составляющей сотрудничества РФ и Китая

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в поздравлении, направленном председателю КНР Си Цзиньпину в связи с 70-летием, назвал контакты "Единой России" и Коммунистической партии Китая важной составляющей сотрудничества двух стран в политике. Текст поздравления в четверг распространила пресс-служба единороссов.

"Полагаю, что поддержание контактов по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня по линии всероссийской политической партии "Единая Россия" и Коммунистической партии Китая является важной составляющей российско-китайского сотрудничества в политической области", - написал Медведев.

Политик отметил, что в России высоко ценят личный вклад Си Цзиньпина в "укрепление российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия". "Вы уделяете серьезное внимание решению ключевых задач двустороннего практического сотрудничества, претворению в жизнь крупных совместных проектов, держите на контроле реализацию важнейших договоренностей, достигнутых с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - добавил Медведев.

Председатель "Единой России" выразил готовность к дальнейшему общению в формате диалога глав партий по широкому кругу вопросов, связанных с глобальной безопасностью и межпартийным взаимодействием.