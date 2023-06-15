Захарова: многополярность стала бы хорошей "страховочной сеткой" для всего мира

Как отметила официальный представитель МИД РФ, Россия предлагает многополярность "не дутую и мнимую", а основанную на конкретных принципах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Россия выступает за основанное на международном праве многополярное мироустройство, которое стало бы хорошей "страховочной сеткой" для всего мира. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на круглом столе "Цифровая диктатура vs цифровой суверенитет: проблемы, риски и возможности" в рамках ПМЭФ.

"Запрос на безопасность - экономическую, финансовую, экологическую, культурно-историческую, цифровую ощущается буквально повсеместно. То есть разные наполнения, разные вариации, но тема встала в полный рост. Как разные школы мысли предлагают нам к этому относиться? Запад даже не предлагает, а настаивает, заставляет всех идти единственным путем наделения его [Запада] функциями тотального доминирования. Они [западники] говорят: хотите безопасно жить - делегируйте нам права вами управлять, и мы будем вам гарантировать безопасность", - отметила она.

По словам дипломата, Россия, в частности, предлагает многополярность, но "не дутую и мнимую", а основанную на конкретных принципах - "международном праве, потенциале экономического роста, ресурсной базе и, конечно, важнейших цивилизационных принципах, заложенных и отраженных где-то в международном праве, где-то в законодательстве". "Да, это сложный будет путь. Да, он не будет усеян розами, сколько шипами. Но это тот путь, который может что-то гарантировать, может получиться хорошая, нормальная страховочная сетка для всех для нас. <...> За это сейчас идет вот этот самый гибридный бой. <...> Фактически он идет во всем мире", - добавила Захарова.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.