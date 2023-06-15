Путин: оценки России и Алжира по большинству международных проблем близки или совпадают

По словам президента России, страны стремятся координировать позиции в рамках многосторонних организаций

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Москва и Алжир близки во взглядах на большинство актуальных международных проблем, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном.

"При обсуждении наиболее актуальных региональных и международных проблем было констатировано, что по большинству из них мнения наших государств совпадают или близки", - указал он.

Путин отметил, что Россия и Алжир стремятся координировать позиции в рамках многосторонних организаций. "С учетом того, что со следующего года Алжир получит статус непостоянного члена Совета Безопасности ООН, настроены еще более интенсивно осуществлять взаимодействие по всем насущным темам ооновской повестки", - добавил он.