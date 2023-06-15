Дипломаты России и Китая обсудили упрощение условий взаимных поездок

Согласно заявлению консульского департамента МИД РФ, стороны условились продолжить практику проведения двусторонних встреч в целях выработки конкретных практических мер

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов и полномочный министр посольства КНР в Москве Сунь Вэйдун обсудили в четверг упрощение условий взаимных поездок и получения иных консульских услуг гражданами двух стран. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале консульского департамента МИД РФ.

"Обсуждены вопросы взаимодействия консульских служб двух стран, ход реализации российско-китайских договоренностей в консульской сфере, включая вопросы выдачи виз гражданам России и Китая, а также перспективы дальнейшей либерализации визовых формальностей", - указали в министерстве.

Как отметили в дипведомстве, стороны подтвердили готовность к плодотворной совместной работе по указанным направлениям и условились продолжить практику проведения двусторонних встреч в целях "выработки конкретных практических мер, направленных на упрощение условий взаимных поездок и получения иных консульских услуг" гражданами РФ и КНР.