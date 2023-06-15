15 июня, 14:36
Военная операция на Украине

Постпред РФ: Украина ведет "кампанию психологического террора" против персонала ЗАЭС

По словам Михаила Ульянова, сотрудникам, заключившим контракт с Росатомом, угрожают расправой

ВЕНА, 15 июня. /ТАСС/. Россия в ходе сессии Совета управляющих МАГАТЭ заявила, что украинская сторона ведет "массированную кампанию психологического террора" против персонала Запорожской АЭС, угрожая расправой сотрудникам, заключившим контракт с Росатомом. Об этом заявил ТАСС в четверг постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"В этот раз мы, в частности, особо акцентировали то обстоятельство, что украинская сторона осуществляет массированную кампанию психологического террора против персонала ЗАЭС, создавая крайне нездоровую атмосферу, мешающую или затрудняющую полноценное выполнение сотрудниками их обязанностей. В украинских социальных сетях публикуются имена и фотографии тех работников, которые заключили контракт с госкорпорацией "Росатом". Это сопровождается угрозами физической расправы", - сказал дипломат.

Россия потребовала, чтобы руководство агентства обратило особое внимание на это обстоятельство, "поскольку шантаж и запугивание самым негативным образом сказываются на обеспечении ядерной и физической ядерной безопасности на станции".

Совет управляющих является одним из двух руководящих органов МАГАТЭ и собирается пять раз в год. Очередная сессия состоялась 5-9 июня. 

Теги:
УкраинаРоссияУльянов, Михаил Иванович (дипломат)Военная операция на Украине
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