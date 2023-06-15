15 июня, 14:49

Россия и Алжир договорились укреплять сотрудничество в сфере борьбы с ЧС

Стороны также договорились о повышении квалификации алжирских пожарных и спасателей на базе российских возможностей

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россия и Алжир договорились укреплять сотрудничество двух стран в области борьбы с последствиями чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится в декларации, подписанной президентами РФ и Алжира Владимиром Путиным и Абдельмаджидом Теббуном.

"Совместная работа над укреплением международной системы гуманитарного реагирования без политизации проблематики оказания гуманитарной помощи и использования бедственного положения людей в странах, столкнувшихся с природными катастрофами, в качестве предлога для навязывания внутриполитических изменений", - отмечается в документе.

Россия и Алжир обязываются оказывать друг другу "содействие в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и координировать свои усилия в рамках профильных международных организаций.

Стороны также договорились о повышении квалификации алжирских пожарных и спасателей на базе российских возможностей. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичАлжирРоссияТеббун, Абдельмаджид
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