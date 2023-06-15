МИД РФ призвал к срочным шагам, чтобы вернуть Приштину к нормальному диалогу с Белградом

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Необходимы срочные, решительные шаги, чтобы вернуть Приштину к нормальному диалогу с Белградом. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"На фоне фальшивого возмущения Запада поведением временных органов самоуправления в Приштине "премьер" Косово Альбин Курти показывает неспособность взять даже театральную паузу в непрекращающемся насилии против коренного сербского населения. Очевидно, что договариваться с краевыми "властями" бесполезно, любые их с виду мирные инициативы на поверку оказываются фейком", - отметила дипломат.

"Необходимы срочные, решительные шаги, чтобы вернуть Приштину к нормальному диалогу с Белградом на основе резолюции Совета Безопасности ООН 1244. Время работает не в пользу мира и стабильности в регионе", - подчеркнула она.

По словам дипломата, риторика Приштины о "важности объединения" албанцев ставит под вопрос целостность Греции, Северной Македонии, Сербии и Черногории. "Промедление и безволие в косовских делах чревато обострением старых угроз. В частности, Курти возобновил свою великоалбанскую риторику - заявил на днях, что не забывает о "важности объединения" всех албанцев, а ключевая цель возглавляемой им партии продиктована "незавершенным проектом Призренской лиги". Тем самым фактически ставится под вопрос территориальная целостность Греции, Северной Македонии, Сербии и Черногории, поскольку такие планы предусматривают отторжение их албанонаселенных районов с последующей интеграцией в единое целое. Это крайне тревожный сигнал, свидетельствующий о подлинных замыслах Приштины, ее истинном отношении к безопасности и нерушимости границ на Балканах", - добавила представитель российского дипведомства.

Усиление напряженности

Захарова также напомнила о жестоком задержании серба Милана Миленковича. "Едва представив западникам свой так называемый "план по снижению напряженности", Курти в тот же день, 13 июня, устроил очередную вылазку косовоалбанского спецназа в Северную Митровицу, наглядно продемонстрировав свое понимание "деэскалации". Силовики действовали как отряд карателей: на бронемашинах, в полной экипировке ворвались на оживленную улицу, направляли оружие на случайных прохожих, запугивали, угрожали. С показательной жестокостью задержан серб Миленкович, которого в Приштине бездоказательно объявили лидером некой "преступной группировки", организатором нападений на местную "полицию" и натовских военных", - продолжила она.

"Спустя сутки через административную линию на территорию центральной Сербии была заброшена группа вооруженных до зубов косовоалбанских диверсантов. Только благодаря оперативным действиям компетентных служб этих молодчиков удалось задержать, ведется разбирательство, - указала дипломат. - Тактика косовоалбанских радикалов не меняется. Сначала сербов провоцируют, вынуждают защищаться, чтобы потом обвинить их в нагнетании напряженности, внести в список "террористов", которые, по словам того же Курти, заслуживают либо депортации, либо тюрьмы".

По словам представителя российского дипведомства, США и ЕС "не в состоянии либо не хотят обуздать приштинских экстремистов, принудить их убрать "полицию" и фиктивных "мэров" из административных зданий на севере края". "Не говоря уже об учреждении Сообщества сербских муниципалитетов - обязательстве, под которым Евросоюз подписался еще в 2013 году. Вот чего стоят пресловутые гарантии Запада", - резюмировала Захарова.