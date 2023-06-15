Медведев заявил, что России не нужна Украина в НАТО

По словам зампред Совета безопасности, "спокойствия пока не предвидится" в связи с сигналами о готовности НАТО принять Украину в состав альянса

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что "спокойствия пока не предвидится" в связи с сигналами о готовности НАТО принять Украину в состав альянса.

Обращаясь к членам заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ, он констатировал: "Спокойствия пока не предвидится". Также зампред напомнил о вчерашнем заявлении Генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что на ближайшем саммите альянс рассмотрит "устойчивый сигнал" о приеме Украины в состав после завершения военных действий.

"Что тут можно сказать? Нам НАТО и, соответственно, Украина в НАТО не нужны", - сказал Медведев.