Мезенцев заявил, что отношения Москвы и Минска являются примером для ЕАЭС и СНГ

По словам государственного секретаря СГ, "необходимо также "говорить о философии развития на фундаменте союзного договора"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Отношения России и Белоруссии являются примером успеха, в том числе для ЕАЭС и СНГ. Об этом на сессии "Союзное государство: стратегия взаимодействия России и Беларуси" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил государственный секретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев.

"Есть очевидные успехи и примеры, в том числе для ЕАЭС и СНГ, в системе отношений Белоруссии и России", - сказал он.

Мезенцев добавил, что необходимо также "говорить о философии развития на фундаменте союзного договора". "Он огромный - потенциал союзного договора, мы говорим, что идет последовательная большая работа, мы не смеем говорить о каком-то забегании вперед, потому что скорость интеграции определяют национальные лидеры и главы правительств", - пояснил государственный секретарь.

При этом, по словам Мезенцева, "есть вещи, которые формально кажутся локальными, но без них движение вперед невозможно". "IT-пространство просто не будет развиваться без внимания к фундаментальной и прикладной науке", - пояснил он.

Говоря о развитии кооперации в научной сфере, госсекретарь напомнил, что по линии Национальной академии наук (НАН) Белоруссии, Российской академии наук и Курчатовского института взаимодействие формируется "на принципиально совершенно ином уровне". "Мы сегодня видим новое качество не только экономической интеграции, но и становление нового масштабного и глобального почерка взаимодействия крупнейших научных центров", - добавил Мезенцев.

В конце мая на совместном заседании президиумов академий председатель президиума НАН Владимир Гусаков сообщил, что академии наук России и Белоруссии готовы предложить около 20 профильных программ в рамках Союзного государства. Гусаков отметил, что объявленное в России в 2022-2031 годах Десятилетие науки и технологий дает "шанс для белорусской науки включиться в программы и Российской академии наук, и других научных сообществ России".