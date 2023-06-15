Стратегию единого научного пространства Союзного государства примут до осени

Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Минобрнауки РФ планирует принять Стратегию по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства не позднее осени. Также прорабатываются меры для повышения привлекательности белорусских вузов для россиян и российских образовательных учреждений для белорусов, сообщил в четверг замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

В конце марта 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил создать Стратегию научно-технологического развития Союзного государства. По его мнению, это необходимо, чтобы "активизировать работу для укрепления технологического суверенитета России и Белоруссии, использовать преимущества государств и для проведения совместных прикладных исследований, а также для реализации масштабных проектов уровня "мегасайенс".

"Рассчитываем на то, что не позже осени стратегию [по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства] сможем принять. В принципе, она уже готова, большой круг согласований прошла", - сказал он на сессии "Союзное государство: стратегия взаимодействия России и Беларуси" Петербургского международного экономического форума.

Также, по словам Могилевского, министерство прорабатывает меры по повышению привлекательности российских вузов для студентов из Белоруссии и белорусских вузов для российских обучающихся. Он отметил, что в настоящее время в России обучаются чуть более 13 тыс. белорусских студентов, российских в Белоруссии - еще меньше.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.