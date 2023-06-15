Выборы губернатора Самарской области пройдут с 8 по 10 сентября

Избирательные объединения могут выдвигать кандидатов на должность губернатора до 23 июля

САМАРА, 15 июня. /ТАСС/. Выборы губернатора Самарской области сделают трехдневными, они пройдут с 8 по 10 сентября включительно. Такое решение было принято на заседании избирательной комиссии региона, сообщили в ее пресс-службе в четверг.

"Избирком определил формат предстоящего голосования, оно будет многодневным. Выборы губернатора Самарской области пройдут 8, 9 и 10 сентября 2023 года. В дни голосования избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени", - говорится в сообщении регионального избиркома.

Уточняется, что избирательные объединения могут выдвигать кандидатов на должность губернатора до 23 июля, документы для регистрации можно представить с 16 по 26 июля. Сбор подписей в поддержку кандидата будет осуществляться со дня выдвижения, для регистрации необходимо 166 подписей, включая 44 от депутатов муниципальных районов и городских округов. Решение о регистрации будет приниматься избирательной комиссией в течение десяти дней со дня подачи документов.

Результаты выборов губернатора Самарской области будут определены не позднее 19 сентября, отметили в региональном избиркоме.

Сейчас губернатором Самарской области является Дмитрий Азаров. В сентябре 2017 года указом президента РФ Владимира Путина он был назначен временно исполняющим обязанности главы региона, 9 сентября 2018 года Азаров был избран на эту должность. Срок его полномочий истекает в 2023 году.

В апреле текущего года Азаров заявил, что планирует участвовать в выборах главы региона. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время встречи в конце марта Путин пожелал ему успехов на выборах.