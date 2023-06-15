В МИД РФ сообщили о переговорах с шестью странами Латинской Америки о безвизовом режиме

Речь идет о Багамах, Барбадосе, Гаити, Мексике, Тринидаде, Тобаго, а также Сент-Люсии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Россия ведет переговоры о безвизовом режиме с шестью странами Латинской Америки. Об этом заявил в четверг директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В настоящий момент из стран Латинской Америки мы имеем подписанный безвизовый режим с 27 странами из 33. Осталось всего шесть. Переговоры с этими странами формально идут, конечно. На их рассмотрении находятся проекты, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - Наша цель, давно уже объявленная, сделать так, чтобы Латинская Америка была полностью зоной безвизовых поездок между гражданами [стран] Латинской Америки и гражданами России".

Щетинин уточнил, что страны, с которыми в настоящий момент ведутся переговоры, это Багамы, Барбадос, Гаити, Мексика, Тринидад и Тобаго, а также Сент-Люсия.