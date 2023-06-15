Зампостпреда РФ назвал очевидной вину Киева в уничтожении дамбы Каховской ГЭС

Как заявил Дмитрий Полянский, поэтому серьезной необходимости в расследовании в данном случае нет

ООН, 15 июня. /ТАСС/. Свидетельства вины Киева в уничтожении дамбы Каховской ГЭС трудно опровергать, так что серьезной необходимости в расследовании в данном случае нет. Об этом заявил в четверг журналистам первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на вопрос, нужно ли добиваться международного расследования данного инцидента, как Россия добивается этого в случае с диверсией на "Северных потоках".

"Мы не против любых расследований, которые помогут установить правду о том, что случилось с "Северным потоком". Что касается ситуации в Каховке, то она совершенно другая. Есть много свидетельств, которые сложно отрицать и которые указывают, что ответственность за это несет Украина. И количество таких свидетельств увеличивается, так что сейчас очевидно, что Украине было выгодно осуществить такую диверсию для своего так называемого контрнаступления. Я не думаю, что есть серьезная необходимость расследования в этом случае", - сказал он.