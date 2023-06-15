Песков прокомментировал слова Шольца и Макрона о желании поговорить с Путиным

По мнению пресс-секретаря президента РФ, эти высказывания подразумевают скорее гипотетическую возможность

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Слова канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона о желании поговорить с президентом России Владимиром Путиным подразумевают скорее гипотетическую возможность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"И господин Шольц, и господин Макрон - они неоднократно об этом заявляют и, конечно, там речь идет скорее о гипотетическом намерении", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент эфира которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Представитель Кремля подчеркнул: "общаться друг с другом несмотря ни на что - абсолютно нормальный атрибут международных отношений". "Даже в самые тяжелые времена общение руководителей государств - это нормальная вещь", - объяснил он.

Однако, по словам Пескова, было бы хорошо, если такое общение между лидерами стран состоялось. "Может быть, хотя бы на секунду это позволило бы Берлину сбросить шоры, которые не позволяют им трезво оценивать ситуацию", - подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее Песков, отвечая на вопрос ТАСС запланирован ли разговор лидеров России и Германии сообщил, что он пока не стоит в графике Путина.

Президент РФ и канцлер ФРГ с момента начала СВО общались по телефону 11 раз, в том числе три раза - в трехстороннем формате с участием президента Франции Эмманюэля Макрона. Большая часть этих контактов были прошлой весной. В последний раз Путин и Шольц разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года. Последняя очная встреча лидеров состоялась в Кремле 15 февраля 2022 года.