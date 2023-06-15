15 июня, 17:32,
обновлено 15 июня, 18:05

Лавров заявил, что Россия предлагает Африке стратегию равноправия

По словам главы МИД РФ, Парижу для этого нужно постараться

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россия предлагает странам Африки стратегию равноправия, а Парижу для этого еще нужно постараться. Об этом заявил в четверг журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы предлагаем стратегию равноправия. Для этого еще Парижу нужно постараться, я удивлен был многочисленным высказываниям [президента Франции Эмманюэля] Макрона, других французских деятелей. Эти заявления, по-моему, недостойны лидеров демократического мира", - сказал он, отвечая на вопрос о заявлениях французских политиков, что Россия якобы разжигает антифранцузские настроения в Африке.

Ранее Макрон заявил, что Францию активно атакуют в социальных сетях в Африке. Глава Франции подчеркнул, что ошибкой Парижа было оставить информационное пространство в регионе России, которая якобы успешно продвигает антиевропейские и, в особенности, антифранцузские нарративы. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичЮАРРоссияФранцияМакрон, Эмманюэль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация