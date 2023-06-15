Лавров заявил, что Россия предлагает Африке стратегию равноправия

По словам главы МИД РФ, Парижу для этого нужно постараться

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россия предлагает странам Африки стратегию равноправия, а Парижу для этого еще нужно постараться. Об этом заявил в четверг журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы предлагаем стратегию равноправия. Для этого еще Парижу нужно постараться, я удивлен был многочисленным высказываниям [президента Франции Эмманюэля] Макрона, других французских деятелей. Эти заявления, по-моему, недостойны лидеров демократического мира", - сказал он, отвечая на вопрос о заявлениях французских политиков, что Россия якобы разжигает антифранцузские настроения в Африке.

Ранее Макрон заявил, что Францию активно атакуют в социальных сетях в Африке. Глава Франции подчеркнул, что ошибкой Парижа было оставить информационное пространство в регионе России, которая якобы успешно продвигает антиевропейские и, в особенности, антифранцузские нарративы.