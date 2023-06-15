Песков назвал Алжир одним из ведущих партнеров России

По словам пресс-секретаря президента РФ, у двух стран широкая повестка двусторонних отношений

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Алжир является одним из ведущих партнеров России, у двух стран широкая повестка двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

"Алжир - это, действительно, наш один из ведущих партнеров, одно из крупнейших государств стран Магриба и Африканского континента в целом. И у нас очень большая повестка дня двусторонних отношений: это энергетика, это и сельское хозяйство, это и определенные высокие технологии", - сказал он.

В четверг в Кремле состоялись государственные переговоры между президентами РФ и Алжира Владимиром Путиным и Абдельмаджидом Теббуном. По итогам государственной встречи была подписана декларация об углубленном стратегическом партнерстве стран. Помимо нее, был подписан ряд документов о взаимодействии между министерствами России и Алжира.