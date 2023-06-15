Песков заявил, что БРИКС пользуется большой популярностью в мире

Как напомнил пресс-секретарь президента РФ, порядка 15 государств заявили о своем желании присоединиться к организации

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) сейчас пользуется большой популярностью в мире, можно сказать, что на него большая международная мода, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"БРИКС - это объединение, которое сейчас действительно пользуется большой популярностью, можно даже сказать, что на БРИКС сейчас большая международная мода", - сказал он в эфире Первого канала в четверг.

Песков напомнил, что порядка 15 государств заявили о своем желании присоединиться к организации. "И эта тема будет высоко в повестке дня саммита БРИКС, который позже в этом году запланирован", - подчеркнул он.

Он напомнил, что президент Алжира Абдельмаджид Теббун, который сегодня провел в Москве переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, упомянул тему вступления своей страны в БРИКС как одну из приоритетных.

Саммит БРИКС запланирован в Йоханнесбурге на 22-24 августа.