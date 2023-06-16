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Военная операция на Украине

Пушилин допустил, что Киев будет препятствовать проведению выборов в ДНР

Эрик Романенко/ ТАСС
Врио главы ДНР Денис Пушилин
© Эрик Романенко/ ТАСС

Врио главы республики подчеркнул, что силовые структуры разрабатывают меры защиты на этот случай

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин предположил, что Украина будет препятствовать проведению выборов руководства региона.

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"Конечно, они [власти Украины] будут чинить препятствия, а мы должны выработать все эти модели противодействия им", - заявил он в интервью "Известиям", опубликованном в пятницу.

"Говоря о выборах в сентябре, сейчас нашими силовыми структурами предусматриваются разные меры, прорабатываются механизмы не только защиты, но и противодействия противнику, который, конечно же, не заинтересован, чтобы у нас прошли выборы так, как мы этого хотим", - подчеркнул Пушилин.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР и ЛНР пройдут выборы в народные советы (парламенты) республик. Согласно их конституциям, главы этих двух регионов избираются депутатами. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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