Россия сомневается, что ФРГ, Дания и Швеция ведут расследования по "Северным потокам"

Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский добавил, что теракт мог быть совершен только при государственной поддержке

ООН, 16 июня. /ТАСС/. Россия сомневается, что Германия, Дания и Швеция ведут свои расследования по теракту на "Северных потоках". Об этом заявил в четверг первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Стало еще понятнее, что Швеция, Германия и Дания, мягко говоря, не торопятся со своими национальными расследованиями. Если они вообще ведутся - в последнее время у нас начали возникать сомнения на этот счет", - написал дипломат в своем Telegram-канале.

Российский дипломат добавил, что Москва "по-прежнему не в курсе того, что они [Дания, Швеция и ФРГ] делают, что недопустимо".

Он также отметил, что Россия отметает версии о причастности к подрыву "Северных потоков" неких самоорганизованных украинцев, теракт мог быть совершен только при прямой государственной поддержке.

"Как и предупреждал в марте Сеймур Херш, западные страны стали активно вбрасывать в СМИ альтернативные версии произошедшего, виновными в которых, как правило, выступают некие самоорганизованные украинцы, якобы даже не имеющие прямого отношения к режиму [президента Украины Владимира] Зеленского, - отметил дипломат. - Каждая новая из подобных версий - абсурднее предыдущих, мы их всех отметаем скопом и считаем попыткой повести следствие по ложному следу. Теракт мог быть совершен только при прямой государственной поддержке".

Полянский добавил, что Россия обязательно вернется к теме расследования теракта в подходящее для этого время.

"Вопрос с расследованием для нас не закрыт, и мы к нему вернемся в подходящей форме и в удобное время, если ситуация не изменится", - написал Полянский.

Российский дипломат отметил, что на прошедших в четверг закрытых консультациях Совета Безопасности ООН "многие как раз высказывали недоумение тем, что немцы и скандинавы не торопятся и до сих пор не поделились с СБ информацией о ходе своих расследований". "Речь даже может идти о неуважении к Совбезу, который все три страны достаточно четко попросили ускориться", - отметил Полянский.

"Посмотрим, что из этого выйдет, но тему подрыва "потоков" мы так или иначе продолжаем держать на плаву. Очевидно, что понимание нашей позиции нарастает, что уже неприлично изолирует западников в глазах большей части членов ООН", - резюмировал Полянский.

Помимо этого, дипломат отметил, что США и их союзники не предоставили убедительных опровержений их причастности к подрыву.