Посол РФ заявил о готовности России к долгосрочным поставкам углеводородов в Китай

Игорь Моргулов также указал на большие перспективы сотрудничества с Китаем в аграрной сфере

ПЕКИН, 16 июня. /ТАСС/. Россия готова в долгосрочной перспективе укреплять энергетическое сотрудничество с КНР, наращивая поставки углеводородов. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Китае Игорь Моргулов.

"Один из ключевых приоритетов - партнерство в энергетике. Наша страна, как известно, занимает первое место по поставкам нефти в Китай, - сказал он, выступая на форуме 13-й Китайской ярмарки зарубежного инвестиционного сотрудничества в Пекине. - Мы также готовы участвовать в совместной реализации крупных проектов в сфере возобновляемых источников энергии. И, конечно, продолжим поставки углеводородов на долгосрочной и взаимовыгодной основе".

Как уточнил Моргулов, китайские партнеры наращивают закупки как нефти, так и природного и сжиженного газа, а также угля. Он напомнил, что другая стратегическая сфера общих интересов в энергетическом сотрудничестве России и КНР - атомная энергетика, в том числе строительство реакторов российского дизайна. Посол также указал на важность того, что договоренности между двумя странами всегда четко выполняются.

Россия - ведущий экспортер нефти и газа в Китай. По данным китайской таможни, в 2022 году импорт российской нефти в КНР вырос на 8,2%, составив 86,24 млн тонн, а СПГ - на 44% (до 6,5 млн тонн). Что касается трубопроводного газа, то согласно статистике РФ, поставки по газопроводу "Сила Сибири" за указанный период увеличились на 49%, до рекордных 15,5 млрд куб. м.

Взаимодействие в аграрной сфере

Моргулов также указал на большие перспективы сотрудничества с Китаем в аграрной сфере.

"Очень перспективным направлением нашего сотрудничества является аграрное производство, - сказал он. - Я уже рассказал о тех успехах, которые достигнуты в России на этом направлении. Двусторонняя торговля сельхозпродукцией растет опережающими темпами".

Как уточнил посол, в прошлом году товарообмен соответствующим видом продукции между двумя странами увеличился на 42%, превысив $6 млрд. "По итогам первых четырех месяцев этого года темпы роста превысили 100%, а объем товарооборота уже достиг $3 млрд. Убежден, что это только начало большого пути", - добавил Моргулов.

Он отметил, что российские аграрии готовы "существенно нарастить экспорт своей продукции на китайский рынок, расширить спектр поставляемых товаров растительного и животного происхождения".

Запуск совместных производств

Моргулов указал на уникальность момента для запуска совместных производств России и Китая.

"В современных условиях открываются дополнительные возможности не только для расширения взаимного присутствия экономоператоров, но и для запуска производств на территории двух стран, - подчеркнул он. - Сейчас для этого, прямо скажу, уважаемые коллеги, уникальный момент".

В частности, посол указал на целесообразность запуска российско-китайских проектов на территориях опережающего развития, в свободных экономических и специальных индустриальных зонах, созданных в РФ, которая "обладает развитой логистической инфраструктурой и широким набором преференциальных режимов".

Инвестиции и финансы

Моргулов сообщил, что в инвестиционном портфеле РФ и КНР находятся уже около 80 проектов на сумму более $165 млрд.

Посол напомнил, что руководители России и КНР поставили следующие задачи: существенно нарастить масштабы двусторонней торговли, улучшить логистическую взаимосвязанность, повысить уровень финансовой и промышленной кооперации, укрепить энергетическое партнерство, расширить сотрудничество в сфере технологий и инноваций, последовательно продвигать инвестиционное взаимодействие.

"Если в 2021 году в национальных валютах проводилось лишь около четверти торговых расчетов между нашими странами, то в прошлом году - уже почти две трети, - добавил дипломат. - Будем и далее повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия, содействовать укреплению экономического суверенитета двух государств".

Как уточнил Моргулов, процесс торгово-экономического сотрудничества между Россией и КНР "сопровождается качественными трансформациями, прежде всего снижением зависимости от доллара и других западных валют".

Наращивание сотрудничества

РФ намерена наращивать связи с партнерами по широкому спектру направлений, заявил российский дипломат.

"Будем и далее активно наращивать связи со всеми заинтересованными партнерами по самому широкому спектру направлений. Это в полной мере относится и к нашему великому соседу Китаю", - сказал он.

Моргулов напомнил, что, как неоднократно подчеркивал президент РФ Владимир Путин, Россию и Китай связывают прочные узы добрососедства, взаимовыручки, поддержки и дружбы. "Государственные ведомства, деловые круги, представители общественности двух стран уплотняют многоплановый диалог, поступательно расширяют практическое взаимодействие", - добавил он.

Посол напомнил, что высокими темпами растет и объем российско-китайской торговли, который в 2022 году достиг рекордного показателя, превысив $190 млрд. "Статистические данные за пять месяцев этого года тоже радуют. Товарооборот достиг $93 млрд, увеличившись на 40%", - уточнил дипломат.

"Это вселяет абсолютную уверенность в том, что России и КНР удастся досрочно выполнить задачу, поставленную главами государств, - довести двусторонний объем нашей торговли с Китаем до $200 млрд", - подытожил Моргулов.